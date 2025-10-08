Ricercato per associazione mafiosa, arrestato a Lamezia Terme

I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato un 57enne lametino, a carico del quale era pendente un ordine di carcerazione emesso nel luglio scorso, dalla Procura generale di Catanzaro, per un cumulo di pene conseguenti a diverse condanne anche per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura.

A tradire il ricercato è stata la tavola imbandita per il pranzo della domenica.

I carabinieri, grazie a servizi di osservazione e pedinamento, hanno intuito che l'uomo potesse avere raggiunto i familiari al suo indirizzo di residenza per il pranzo domenicale avendo visto riuniti i suoi congiunti.

E' così scattato il blitz che ha visto una ventina di militari cinturare il per evitare eventuali fughe. Quindi l'irruzione nell'appartamento. Il ricercato non era presente ma, notando che i commensali presenti erano sei mentre la tavola era apparecchiata per sette, i carabinieri hanno perquisito tutta la casa.

Il ricercato, alla fine, è stato trovato nascosto nel sottotetto dietro del materiale. Vistosi scoperto l'uomo non ha opposto resistenza. Adesso dovrà scontare una pena di 8 anni e nove mesi di reclusione.