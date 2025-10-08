ou
ULTIME NOTIZIE

Imprenditore di Rocca di Neto arrestato per bancarotta

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Rapina prima un supermercato poi un passante: arrestato a Corigliano - Rossano

Rapina prima un supermercato poi un passante: arrestato a Corigliano - Rossano

Altro sud

Ha rapinato un supermercato e poi, all'esterno, un passante intervenuto per bloccarlo sottraendogli il telefono cellulare ma è stato arrestato dopo pochi minuti dai carabinieri.
E' accaduto a Corigliano-Rossano, nell'area urbana di Corigliano.
L'uomo, un 35enne extracomunitario, è stato bloccato con l'accusa di rapina dai militari della Sezione tadiomobile del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano L'indagato, dopo essere entrato in un supermercato, ha preso dagli scaffali una bottiglia di liquore e l'ha nascosta sotto la maglietta. Il tentativo non è sfuggito ai proprietari dell'attività che tramite il sistema di videosorveglianza hanno potuto rendersi conto di quanto stava avvenendo. L'uomo è stato raggiunto dopo essere uscito dall'attività commerciale da uno dei responsabili che voleva ottenere la restituzione della merce sottratta ma è stato aggredito a calci e pugni. Quando un passante si è avvicinato per sostenere l'azione del commerciante, l'uomo ha estratto un coltello con il quale ha minacciato entrambi i suoi antagonisti e ha obbligato il passante a dargli il telefono cellulare.
I militari di una pattuglia che si trovava nelle vicinanze sono intervenuti e, dopo avere avuto la descrizione del rapinatore, lo hanno fermato poco distante trovandolo in possesso del coltello e del telefono cellulare. L'uomo è stato portato nel carcere di Castrovillari dove rimarrà in attesa della convalida del provvedimento.

Potrebbero Interessarti