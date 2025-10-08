ou
ULTIME NOTIZIE

Basket, la Virtus Ragusa si gode il successo con Bari. Lanzi: questa intensità diventi un’abitudine

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Imprenditore di Rocca di Neto arrestato per bancarotta

Imprenditore di Rocca di Neto arrestato per bancarotta

Altro sud

a guardia di finanza ha arrestato questa mattina per bancarotta fraudolenta un imprenditore di Rocca di Neto attivo nel settore della ristorazione.
Si tratta di un 34enne al quale è stata notificata dai militari del Comando provinciale di Crotone, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica.
L'uomo è ritenuto responsabile del dissesto di una società operante nella ristorazione che tra il 2016 e il 2023 avrebbe accumulato debiti erariali per oltre 207 mila euro, determinando un passivo fallimentare complessivo pari a 1 milione e 667 mila euro.
Secondo le indagini condotte dalle Fiamme gialle, l'imprenditore avrebbe depauperato le risorse aziendali, distratto beni e trasferito asset a una nuova società creata ad hoc, allo scopo di proseguire l'attività imprenditoriale eludendo i debiti della precedente.
Contestualmente, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro le quote societarie e l'intera "new company", anch'essa con sede a Rocca di Neto e operante nello stesso comparto commerciale, ritenuta dagli inquirenti lo strumento utilizzato per reiterare le condotte illecite a danno dell'erario e dei creditori.
Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone avrebbero evidenziato un sistema doloso e reiterato di evasione fiscale e contributiva, attuato anche con la collaborazione di familiari, che avrebbe causato il dissesto finanziario della società. L'imprenditore avrebbe inoltre svuotato i conti aziendali attraverso prelievi e bonifici privi di giustificazione economica, finalizzati al soddisfacimento di interessi personali.

Potrebbero Interessarti