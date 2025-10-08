ou
Basket, la Virtus Ragusa si gode il successo con Bari. Lanzi: questa intensità diventi un’abitudine

Ragusa. Centro raccolta di Cupoletti chiuso, disservizi

CronacaRagusa

Il Partito Democratico di Ragusa denuncia la gravissima situazione legata alla chiusura del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Contrada Cupoletti, avvenuta senza alcun preavviso né comunicazione ai cittadini.
“Da qualche giorno – dichiarano i consiglieri comunali del PD Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani – diversi cittadini ci segnalano di essere stati respinti all’ingresso del CCR, impossibilitati a conferire plastica e altri materiali. Un fatto inaccettabile, che conferma l’incapacità dell’amministrazione Cassì nella gestione del servizio di igiene urbana”. La chiusura, spiegano gli uffici comunali, sarebbe dovuta all’indisponibilità delle piattaforme di raccolta della plastica. “È la prova di una cattiva gestione cronica – proseguono i consiglieri – che dopo sette anni di governo e con l’appalto ormai scaduto, ha ridotto al minimo i servizi. Il CCR di Marina è chiuso da oltre un anno e mezzo, quello di Cupoletti oggi non funziona, e la città ne paga le conseguenze con degrado e nuove microdiscariche”.

