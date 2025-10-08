Fdi: assessore venga in commissione Sanità su Cardiochirurgie

Sui dati relativi alle Cardiochirurgie Pediatriche di Taormina e Palermo è opportuno fare la massima chiarezza possibile. Lo auspichiamo senza alcun intento polemico, bensì nell'interesse esclusivo dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Pertanto chiediamo un'audizione urgente della Commissione Sanità dell'Ars affinché l'assessore regionale della Salute riferisca nel dettaglio i criteri per i quali l'attività chirurgica della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina è stata considerata dal peso specifico inferiore rispetto a quella di Palermo". Lo affermano Giorgio Assenza (capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars), Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli (componenti della VI Commissione), che aggiungono: "Fratelli d'Italia è stata sempre in prima linea nel sostenere la necessità di mantenere in Sicilia anche la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, un'eccellenza che ha dimostrato di essere realtà imprescindibile per garantire il diritto alla salute di centinaia di bambini. D'altra parte il governo regionale di questo è consapevole, avendo chiesto ufficialmente al Ministero della Salute di consentire che la Sicilia mantenga entrambe le Cardiochirurgie Pediatriche. Auspichiamo ora un ulteriore segnale di trasparenza e attenzione nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie".