Modica, le collezioni bibliografiche delle famiglie della Contea: mostra all'ex convento Sant'Anna
In occasione della Domenica di Carta, la sezione di Modica dell'Archivio di Stato di Ragusa organizza la mostra "Le collezioni bibliografiche negli archivi di famiglia della Contea" domenica 12 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sede della sezione di Modica (Via Liceo Convitto 33 – Ex Convento di Sant'Anna).
L’esposizione offrirà una preziosa selezione di antiche stampe (secoli XVI-XX) appartenenti alle biblioteche delle casate Grimaldi, De Leva e Moncada, le quali arricchiscono i rispettivi archivi familiari, conservati presso la sede modicana dell’Istituto. Il materiale bibliografico andrà dalle “Cinquantine” alle riviste del Primo Novecento, comprendendo testi teologici, scientifici letterari, classici e moderni, opuscoli e periodici di informazione, il più dei quali splendidamente illustrati.