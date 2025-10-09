Pozzallo, sbarco di immigrati del 1° Ottobre: arrestati 2 presunti scafisti

La Polizia ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di due cittadini egiziani, gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, al termine di immediate e serrate indagini seguite a uno sbarco avvenuto lo scorso 1° ottobre nel porto di Pozzallo.

Ai due fermati viene contestato di aver condotto l’imbarcazione intercettata in mare aperto dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo. A bordo del natante viaggiavano 64 migranti, la maggior parte dei quali (60) di nazionalità bangladese, oltre a 4 egiziani. Dopo l’intercettazione, tutti i migranti sono stati condotti in porto e trasferiti all’hotspot, dove l’Ufficio Immigrazione e la Polizia Scientifica hanno avviato le procedure di identificazione.

Le immediate attività investigative condotte dalla Squadra Mobile sono state cruciali. Gli agenti sono riusciti a ricostruire le fasi del viaggio, iniziato in Libia e diretto verso le coste italiane, permettendo così di identificare i due presunti scafisti all’interno del gruppo dei migranti. I due egiziani sono stati quindi associati presso la Casa Circondariale di Ragusa, in attesa delle successive decisioni dell’Autorità Giudiziaria.