Floridia, Renzo Spada dice addio a Forza Italia: aderisce a Noi Moderati

Spacciavano marijuana e hashish: bloccati due minorenni a Siracusa

CronacaSiracusa

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 15enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il minore è stato controllato nel pomeriggio del 2 ottobre in via Galilei in compagnia di un 16enne. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana e un panetto di hashish da 50 grammi. L’amico 16enne è stato denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di materiale vario atto al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente.

