Consiglio comunale di Modica, Giurdanella (FI): sosteniamo operatività dell'aula

Si terrà mercoledì prossimo la seduta del Consiglio comunale di Modica, che avrà all’ordine del giorno una variazione di bilancio particolarmente corposa, con l’inserimento nella contabilità comunale di somme per 4.138.562,09 euro. Il consigliere di Forza Italia, Leandro Giurdanella, vice presidente della Commissione Bilancio, ha partecipato ai lavori in commissione, contribuendo con il proprio voto a far passare il punto con parere positivo. Sarà possibile destinare risorse significative a servizi fondamentali per la comunità modicana, come il trasporto scolastico, la mensa, l’assistenza alle persone con disabilità e il potenziamento di interventi sociali.

“Si tratta di interventi concreti che riguardano la vita quotidiana delle famiglie modicane — dichiara Giurdanella — e che confermano l’impegno dell’amministrazione e del nostro gruppo nel garantire servizi essenziali e nel sostenere i cittadini più fragili. La politica, quando è fatta con responsabilità, produce risultati utili e tangibili per la collettività.”

Il gruppo consiliare di Forza Italia, presente anche durante la precedente seduta poi andata deserta per mancanza del numero legale, ribadisce il proprio impegno a garantire la piena operatività del Consiglio comunale e il regolare svolgimento dell’attività amministrativa.