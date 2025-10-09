Comiso, aggredisce i poliziotti intervenuti per codice rosso: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti in un’abitazione nell’ambito di una procedura per “Codice Rosso”. Un uomo di 26 anni, residente a Comiso, è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli operatori di polizia si erano recati sul posto per verificare le condizioni di salute di una donna, compagna del 26enne e vittima di presunti maltrattamenti in famiglia. Durante l’accertamento, che ha visto la presenza dell’indagato in casa, l’uomo è andato inaspettatamente in escandescenze. Il 26enne si è scagliato contro gli agenti, causando loro lievi lesioni.

A seguito dell’aggressione, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto. È stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica e condotto in carcere.