Vittoria, furto di energia elettrica e munizioni a casa: arrestato a Scoglitti

I Carabinieri di Scoglitti nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, collaborati dai colleghi dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno proceduto all’arresto di G.D. 41enne del luogo, per furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di munizioni. Durante una verifica presso la sua abitazione nella frazione marinara di Vittoria, i Carabinieri constatavano la manomissione del contatore e facevano intervenire sul posto personale tecnico della società E-Distribuzione che confermava la manipolazione del misuratore e ne ripristinava il regolare funzionamento. Ulteriori controlli sul posto consentivano di rinvenire un proiettile per pistola detenuto illegalmente che veniva posto sotto sequestro. L’uomo, considerata la flagranza del reato, veniva denunciato in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari.