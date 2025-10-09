Ferite ancora aperte nel Pd siciliano, serve una politica di verità e non di appelli

Dopo il congresso regionale e la riconferma di Barbagallo, il Partito Democratico siciliano appare tutt’altro che compatto. Ricorsi respinti, accuse di irregolarità e un partito spaccato: è il momento di ricostruire la fiducia, a partire dal rispetto delle regole e dal confronto vero. Il Partito Democratico in Sicilia attraversa una fase turbolenta, e sarebbe un errore minimizzare la portata di quanto sta accadendo. Il congresso regionale, conclusosi con la riconferma di Anthony Barbagallo alla segreteria, avrebbe dovuto segnare un momento di chiarezza e rilancio. Invece, ha lasciato sul campo tensioni, ricorsi, accuse e una frattura evidente tra le diverse anime del partito. A denunciare presunte irregolarità sono stati esponenti di peso come Mario Burtone, che insieme ad altri ha presentato ricorso alla Commissione regionale di garanzia. Tra i punti sollevati: l’assenza di quorum durante l’assemblea che avrebbe dovuto approvare il regolamento congressuale (tenutasi all’Astoria Palace di Palermo), la mancanza dell’elenco dei votanti, e la scelta del voto palese per eleggere gli organismi dirigenti. Una serie di elementi che, secondo i ricorrenti, avrebbe minato la legittimità del percorso congressuale. La Commissione di garanzia regionale ha respinto i ricorsi, ma si è poi dichiarata “incompetente” a decidere nel merito, lasciando la questione in sospeso e nelle mani del commissario ad acta, Nico Stumpo. Nel frattempo, l’assemblea di proclamazione del segretario è stata disertata da parecchi deputati i all’ARS: un segnale forte e inequivocabile del malcontento che serpeggia nel partito. Chi conosce la politica sa che le tensioni interne non sono una novità. Ma ciò che preoccupa oggi è la rottura del patto di fiducia tra le diverse componenti del PD siciliano. Un patto che non può essere ricostruito a colpi di comunicati o con il solo invito all’unità. L’unità, infatti, non si impone. Si costruisce. E per farlo servono regole chiare, rispetto reciproco e soprattutto trasparenza nei processi decisionali. Quando questi elementi vengono meno, le assemblee diventano vuoti rituali e il partito si trasforma in una macchina autoreferenziale, distante dalla società e dai territori. Il malessere siciliano si inserisce in un quadro più ampio, che riguarda anche il PD nazionale. Dopo le sconfitte alle regionali Marche e Calabria , si è aperta una fase di riflessione ancora troppo timida. Il “campo largo” ha mostrato limiti evidenti: un’alleanza fragile, spesso priva di una visione comune e con un Partito Democratico percepito come debole nella leadership. Il rischio è duplice. Da un lato, l’emorragia di consenso nei territori; dall’altro, la perdita di credibilità interna, soprattutto tra militanti e amministratori locali, che faticano a riconoscersi in un partito dove le decisioni sembrano calate dall’alto e dove il dissenso viene letto come ostilità. Il PD siciliano ha una responsabilità storica. Non può permettersi di diventare un contenitore svuotato di democrazia interna. Deve tornare a essere laboratorio politico, capace di includere, di ascoltare e soprattutto di fare sintesi. Non basta vincere un congresso. Serve un progetto.​ Chi ha vinto oggi ha il dovere di ricucire, non di chiudere. Di garantire spazi veri di confronto, non solo formali. Chi ha perso, o contesta, ha il diritto — e il dovere — di farlo con lealtà, dentro il perimetro del confronto politico e non fuori dai tavoli. Ma tutti, indistintamente, dovrebbero avere a cuore una cosa sola: il futuro di una comunità democratica che, se vuole essere credibile agli occhi dei siciliani, deve partire da sé stessa. Dai propri metodi, dalla trasparenza, dalla coerenza tra quello che dice e quello che fa. Il Partito Democratico ha ancora la possibilità di essere una forza guida in Sicilia Ma per riuscirci deve ritrovare non solo l’unità politica, ma soprattutto una cultura della verità e del rispetto . Perché senza regole condivise, senza fiducia, senza confronto reale, nessuna unità sarà mai possibile.

Salvo Mancarella

(nella foto il Dem Giovanni Burtone)