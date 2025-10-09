Si insedia il direttore sanitario dell'Asp di Catania

Si è insediato il nuovo direttore sanitario dell'Asp di Catania, Gianfranco Di Fede, nominato dal direttore generale Giuseppe Laganga Senzio.

"Sono numerosi gli obiettivi sui quali siamo impegnati - ha detto Laganga Senzio - dalla riduzione delle liste d'attesa al rafforzamento dell'integrazione ospedale-territorio, fino all'attuazione della nuova rete ospedaliera e, in coerenza con il Pnrr, della nuova rete territoriale e dei servizi di prossimità, per citarne solo alcuni. Obiettivi che, in coerenza con la programmazione regionale, stiamo portando avanti valorizzando le competenze aziendali e rafforzando la collaborazione con le Istituzioni e gli stakeholder. In questo percorso, l'esperienza professionale e le qualità umane del dottore Di Fede costituiranno un supporto prezioso per consolidare i risultati e offrire ai cittadini servizi sempre più moderni, efficaci e vicini ai bisogni reali".

Di Fede, 61 anni, radiologo, ha diretto fino a oggi l'Unità di Radiologia dell'Ospedale di Acireale, distinguendosi per una gestione attenta all'integrazione multidisciplinare e alla qualità dei percorsi diagnostici. In precedenza ha ricoperto l'incarico di direttore dell'Uoc di Radiodiagnostica presso l'Arnas "Garibaldi" di Catania.

"Assumere l'incarico di direttore sanitario dell'Asp di Catania è per me un grande onore e, al tempo stesso, una responsabilità significativa - afferma Di Fede -. Ringrazio il direttore generale per la fiducia accordata. Opererò in coerenza con gli obiettivi di programmazione comuni, con impegno e in stretta collaborazione con le strutture aziendali e con tutti gli operatori sanitari. Lo farò privilegiando il lavoro di squadra, il dialogo costante con i professionisti e l'ascolto dei bisogni dei cittadini, nella convinzione che solo così si possa costruire un servizio sanitario moderno, efficace e realmente vicino al territorio".

Sul piano scientifico e associativo è stato presidente regionale della Sirm - Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica e attualmente ne è past president. In ambito istituzionale è componente del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania, con delega alla comunicazione interna.

La sua attività professionale si caratterizza per l'impegno nella formazione dei giovani medici, per la docenza in corsi di formazione manageriale per dirigenti sanitari, per la promozione della qualità diagnostica e per l'adozione delle più moderne tecniche di imaging, con particolare interesse per la diagnostica avanzata.