Il M5s sulla Manovra quater: spaccatura nella maggioranza sono voragini

PoliticaPalermo

"Le prime battute della disastrosa manovra, in discussione all'Ars, non fanno che confermare quanto avevamo detto nei giorni scorsi. Le spaccature nella maggioranza ora sono voragini, come dimostrano le prime sonore bocciature degli articoli della variazione. Cercheranno di mettere pezze e toppe qua e là, ma è chiaro ormai che questo governo è in crisi, come anticipato dalla recente seduta di giunta sulle nomine della sanità disertata da FdI e Mpa. Schifani farebbe meglio a ritirare la manovra, i siciliani del resto non si fascerebbero la testa per qualche campetto di padel o di calcetto in meno". Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars, Antonio De Luca.

