Palermo, generale Domizi alla caserma Dalla Chiesa

Il comandante interregionale carabinieri "Culqualber", generale di corpo d'armata Claudio Domizi, ha fatto visita allo storico complesso delle caserme "Dalla Chiesa - Calatafimi" di Palermo, sede del comando legione carabinieri "Sicilia".

A fare gli onori di casa il comandante della legione, generale di brigata Ubaldo Del Monaco.

Il generale Domizi ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso il comando legione, dei reparti speciali e forestali, nonché una delegazione dell'associazione nazionale carabinieri "Sicilia" e i rappresentanti delle associazioni professionali e sindacali tra militari.

Il generale si è successivamente recato presso il 12° reggimento carabinieri "Sicilia", dove è stato accolto dal comandante di reggimento, colonnello Angelo Franchi e, in questa occasione, ha reso omaggio alla bandiera di guerra del reparto.