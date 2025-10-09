ou
Falcomatà: non mi dimetto da sindaco di Reggio Calabria

Terntata concussione Iacp, assolti eurodeputati Falcone e Milazzo

PoliticaCataniaPalermo

Gli eurodeputati Giuseppe Milazzo e Marco Falcone sono stati assolti dall'accusa di tentata concussione dalla terza sezione del Tribunale di Palermo.
Secondo l'accusa Milazzo, all'epoca capogruppo di Forza Italia all'Ars, avrebbe spinto Falcone, allora ex assessore regionale alle Infrastrutture, a nominare Ferruccio Ferruggia al vertice dello Iacp - Istituto case popolari, al posto del commissario Calogero Belingheri. Accuse che non hanno retto in tribunale.

