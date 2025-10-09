Trenta bambini intossicati, sospesa refezione scolastica a Trapani e Calatafimi

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Trapani ha disposto la sospensione dell'attività della ditta che rifornisce i pasti per la mensa scolastica nei comuni di Trapani e Calatafimi Segesta. Il provvedimento è stato emesso a seguito di segnalazioni, che indicavano delle criticità nei pasti degli alunni dell'Istituto Comprensivo "Francesco Vivona" di Calatafimi dei giorni precedenti.

Il direttore del SIAN Sebastiano Corso ha inviato i tecnici della Prevenzione per un sopralluogo ispettivo nel punto cottura della ditta a Trapani, e lo ha comunicato ai Nas di Palermo, il cui Comandante per la Sicilia Occidentale ha deciso di inviare anche il proprio personale.

Durante il controllo, non vi erano più dosi dei pasti distribuiti nei giorni segnalati, e si è provveduto a effettuare campionamenti di cibi pronti in genere, pasta confezionata per la ricerca di eventuali corpi estranei, e acqua destinata al consumo umano, prelevata dal rubinetto lavabo-laboratorio.

Il Laboratorio di Sanità pubblica dell'ASP trasmetteva l'esito in cui risultava l'acqua non conforme. Contemporaneamente l'Unità di Sanità pubblica, Epidemiologica e Medicina preventiva dell'ASP

riscontrava degli indicatori di non conformità igienico sanitarie e segnalava una sospetta tossinfezione di 30 bambini frequentanti la scuola primaria dell'istituto comprensivo.

Il SIAN ha quindi disposto "la sospensione immediata e cautelare dell'attività. La revoca sarà valutata quando saranno effettuati i lavori di pulizia e sanificazione prescritti" e sarà ripetuta l'ispezione igienico sanitaria di verifica.