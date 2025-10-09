ou
Falcomatà: non mi dimetto da sindaco di Reggio Calabria

Pace a Gaza, lunedì o martedì ostaggi liberi: esulta Trump

Fatti&Notizie

Pace a Gaza dopo 734 giorni di guerra, firmato lo storico accordo tra Israele e Hamas annunciato nella notte da Trump. Festa nelle strade della Striscia e a Tel Aviv. Il cessate il fuoco totale subito dopo la ratifica del governo Netanyahu, attesa per stasera. La prima fase dell'intesa prevede entro le 72 ore successive ('lunedì o martedì') la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà Barghouti. Per restituire i corpi degli altri, Hamas ha chiesto 10 giorni di tempo. Trump esulta: 'Abbiamo fermato la guerra, sarà una pace duratura'. Il leader Usa atteso per domenica in Israele, poi in Egitto per la firma ufficiale dell'accordo. Netanyahu: 'Ora dategli il Nobel per la pace'.

