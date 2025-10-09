ou
ULTIME NOTIZIE

Falcomatà: non mi dimetto da sindaco di Reggio Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Femminicidio nel Pescarese, arrestato l'ex marito

Femminicidio nel Pescarese, arrestato l'ex marito

Fatti&Notizie

Una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di pistola in strada dall'ex marito, Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni: il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara.
Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118, intervenuti sul posto dopo pochi minuti.
L'uomo è fuggito e si è barricato in un bar di Turrivalignani, paesino a circa quattro chilometri dal luogo dell'omicidio.
Da lì avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all'impazzata senza ferire nessuno e poi è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.

Potrebbero Interessarti