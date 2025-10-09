Almasri, la Camera dice no al processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

La Camera nega l'autorizzazione a procedere per i ministriNordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano per lavicenda Almasri, il generale libico accusato di crimini control'umanità prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalleautorità italiane. Ha partecipato al voto anche la premierMeloni. I no per Nordio e Mantovano sono stati 251 mentre per Piantedosi 256: voti che sono arrivati anche dalle opposizioni considerando che la maggioranza poteva contare su 242 deputati.'Il Tribunale dei ministri ha fatto strazio delle norme più elementari del diritto', ha commentato Nordio augurandosi che il capitolo sulla sua capa di Gabinetto Bartolozzi, indagata a Roma per false dichiarazioni, 'si chiuda al più presto'.-