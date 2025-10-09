ou
ULTIME NOTIZIE

Falcomatà: non mi dimetto da sindaco di Reggio Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Almasri, la Camera dice no al processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

Almasri, la Camera dice no al processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

Fatti&Notizie

La Camera nega l'autorizzazione a procedere per i ministriNordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano per lavicenda Almasri, il generale libico accusato di crimini control'umanità prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalleautorità italiane. Ha partecipato al voto anche la premierMeloni. I no per Nordio e Mantovano sono stati 251 mentre per Piantedosi 256: voti che sono arrivati anche dalle opposizioni considerando che la maggioranza poteva contare su 242 deputati.'Il Tribunale dei ministri ha fatto strazio delle norme più elementari del diritto', ha commentato Nordio augurandosi che il capitolo sulla sua capa di Gabinetto Bartolozzi, indagata a Roma per false dichiarazioni, 'si chiuda al più presto'.-

Potrebbero Interessarti