Ars, Abbate (DC): via libera alla stabilizzazione del personale dei Consorzi di bonifica

“Oggi è uno dei giorni più importanti da quando siedo tra gli scranni di Palazzo dei Normanni. Oggi siamo riusciti a portare a termine un lunghissimo percorso e a ridare dignità lavorativa a tantissimi siciliani che aspettavano da anni questa notizia: il personale dei Consorzi di Bonifica inserito nei P.O.V. potrà essere assunto a tempo indeterminato e full time”. Il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all'Ars, Ignazio Abbate, della DC, commenta così l’approvazione in Aula della norma che permette la stabilizzazione del personale. Una norma alla quale il parlamentare della DC ha lavorato tantissimo negli ultimi mesi: “Il risultato di oggi è dovuto ad un insieme di fattori tra i quali i numerosi incontri avuti con le parti sociali, i rappresentanti dei lavoratori e del mondo politico. Un provvedimento che dà dignità, sicurezza e stabilità a quanti da anni aspettavano questo momento. Anche il personale del contingente fermo a 78 o 101 giornate lavorative vedrà nell’immeditato un aumento di 23 giorni e a partire dal 1° gennaio del 2026 l’incremento sarà ancora più consistente perché tutti passeranno a 156 giornate lavorative".

“I consorzi di bonifica e l’aumento a 156 ore lavorative per i lavoratori arrivano, ancora una volta, grazie al Partito Democratico. La prima versione della riforma non prevedeva risorse adeguate, per questo l’abbiamo rimandata in commissione affinché fosse finanziata correttamente. Oggi, invece, con una maggioranza debole e una norma a rischio bocciatura, il Partito Democratico ha contribuito a salvarla”, dichiara il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale".