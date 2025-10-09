ou
ULTIME NOTIZIE

Falcomatà: non mi dimetto da sindaco di Reggio Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti nel Reggino

Arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti nel Reggino

Altro sud

È stata arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti e averne nascosto i corpi in un armadio. Sulla donna, una venticinquenne della provincia di Reggio Calabria, anche il sospetto di avere soppresso un altro figlio appena nato tre anni fa. Ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Indagato anche il fidanzato della giovane per favoreggiamento. Le indagini sono iniziate dopo il ritrovamento dei due corpi dei neonati nella casa della famiglia della 25enne nel Reggino, a Pellaro, da parte dei genitori

Potrebbero Interessarti