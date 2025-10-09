Arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti nel Reggino

È stata arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti e averne nascosto i corpi in un armadio. Sulla donna, una venticinquenne della provincia di Reggio Calabria, anche il sospetto di avere soppresso un altro figlio appena nato tre anni fa. Ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Indagato anche il fidanzato della giovane per favoreggiamento. Le indagini sono iniziate dopo il ritrovamento dei due corpi dei neonati nella casa della famiglia della 25enne nel Reggino, a Pellaro, da parte dei genitori