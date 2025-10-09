ou
Falcomatà: non mi dimetto da sindaco di Reggio Calabria

Altro sud

"Non mi dimetterò da sindaco per evitare che arrivi lo scioglimento del Comune e quindi il commissariamento. Arriveremo alla decadenza nei tempi che sono previsti dalle normative in modo tale da assicurare continuità amministrativa e di governo sia al Comune che alla Città metropolitana, fino alle elezioni della prossima primavera".
Così, parlando con i giornalisti, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, eletto nel Consiglio regionale con la lista del Pd.
"Noi abbiamo fatto la nostra campagna elettorale - ha aggiunto Falcomatà - cercando sempre di costruire qualcosa e mai andando contro qualcuno. Sono molto contento di questo risultato perché è maturato dopo una campagna elettorale fatta fuori dalle stanze e fuori dalle segreterie e dalle strutture di partito, ma tra le persone per strada, cercando di stimolare un senso di partecipazione spontanea che c'è stato".

