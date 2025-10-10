Morta a Mazara la donna che denunciò ritardi negli esami istologici

E' morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, che fu pronta dopo otto mesi.

Il referto le fu consegnato otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare.

Dalla sua denuncia è scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati dieci medici.

L'esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 dopo che la donna subì un'isterectomia. L'esito arrivò nell'agosto 2024, ma il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse.

Mazara del Vallo è in lutto per la morte di Maria Cristina Gallo, la docente di 56 anni che per prima aveva denunciato pubblicamente lo scandalo nei ritardi dei referti istologici dell'Asp di Trapani. Ha dovuto aspettare più di 7-8 mesi per conoscere lo stadio della sua malattia e quando lo ha saputo, il cancro era già in metastasi. I funerali si terranno domani, alle ore 10.30, presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. "Oggi per Mazara del Vallo è una giornata funesta. La notizia della scomparsa della professoressa Maria Cristina Gallo, che con coraggio ha combattuto una terribile malattia scoperta troppo tardi per gli ingiustificabili ritardi degli esami istologici da parte dell'Asp di Trapani, ci lascia sgomenti. Una vicenda che 'grida' giustizia.

Siamo vicini alla famiglia!". Con queste parole facendosi interprete del sentimento della comunità mazarese il sindaco Salvatore Quinci esprime il cordoglio della Città per la scomparsa della professoressa Maria Cristina Gallo venuta a mancare all'alba di oggi all'età di 56 anni.

"Dalle denunce della professoressa Gallo - ricorda il primo cittadino - è emerso lo scandalo dei referti consegnati dopo mesi dall'Asp e con la sua battaglia Maria Cristina Gallo ha certamente contribuito a salvare vite umane. Purtroppo ha perso la battaglia contro il cancro ma ha vinto la battaglia del coraggio e dell'esempio di come si affrontano le intemperie".