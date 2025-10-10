Milano - Cortina, il 19 dicembre Fiamma Olimpica ad Acireale

Il Comune di Acireale è stato selezionato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 come Comune di Passaggio nel Viaggio della Fiamma Olimpica.

Il passaggio della Fiamma Olimpica da Acireale è previsto il 19 dicembre 2025.

“Sarà una giornata emozionante per tutti noi, - commentano il sindaco Roberto Barbagallo e l’assessore allo Sport Rosario Raneri-. Un'opportunità importante per la città di Acireale per celebrare lo sport e i suoi valori e valorizzare il nostro territorio”.

La Fondazione Milano Cortina 2026, già Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, organizza il Viaggio della Fiamma Olimpica, dalla partenza dalla Grecia fino all’arrivo a Milano e Cortina, toccando tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Il Viaggio della Fiamma Olimpica è un importante veicolo di promozione dei Giochi, in quanto diffonde simboli e valori del Movimento Olimpico sul territorio che li ospita e occasione per diffondere e valorizzare eccellenze e bellezze dell’Italia intera non solo in ambito sportivo ma culturale, artistico, gastronomico, dello stile e del design, dell’innovazione e della tecnologia. La Fiamma attraverserà l’Italia per 63 giorni percorrendo oltre 12.000 km coinvolgendo più di 10.000 tedofori, secondo un percorso articolato in una serie di tappe giornaliere.

La convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026 è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta, che seguirà ogni adempimento inerente la gestione, realizzazione e sicurezza dell’evento.