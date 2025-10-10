ou
Sicurezza sulla Palermo - Catania, lavori sul viadotto Cinque Archi

Siracusa, dal 20 ottobre lavori in via Santa Teresa a Ortigia

CronacaSiracusa

Inizieranno il prossimo 20 ottobre, salvo imprevisti, i lavori per il rifacimento di via Santa Teresa, in Ortigia, a Siracusa. Gli interventi interesseranno anche le contigue vie Salomone e delle Sirene. A darne notizia è l'assessore alla Mobilità, Enzo Pantano.
“D'intesa con il sindaco Francesco Italia, nei giorni scorsi abbiamo concluso positivamente la riunione di coordinamento per l'avvio dei lavori. Considerando le caratteristiche della zona, sono state esaminate preventivamente eventuali problematiche connesse ai sottoservizi. Nel corso della riunione sono state anche definite misure di sicurezza compatibili alle necessità dei residenti e al traffico viario nel centro storico”, spiega l'assessore Pantano.
Alla riunione hanno partecipato le imprese che si sono aggiudicate le opere, la Siam, il coordinatore per la sicurezza nominato dal Comune di Siracusa, il direttore dei lavori Andrea Giuliana e il dirigente del settore Mobilità e trasporti Santi Domina.

