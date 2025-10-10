Aveva 2 'penne pistola' e una calibro 38: bracciante arrestato a Riesi

Carabinieri della stazione di Riesi hanno arrestato in flagranza di reato un bracciante agricolo di 44 anni per detenzione e omessa custodia di armi clandestine e di munizioni.

Il provvedimento è scattato dopo che nel garage in uso all'uomo sono stati trovati: 134 proiettili, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa completa di 3 proiettili, due "penne pistole" clandestine di fabbricazione artigianale, rispettivamente una calibro 38 e una calibro 22.

Durante la perquisizione sono stati trovati anche materiali e componenti idonei alla produzione artigianale di ulteriori "penne pistole" clandestine e 22 monete antiche e altri reperti di interesse archeologico, di epoca da accertare.

Su quest'ultimo ritrovamento indagano i carabinieri del comando Tutela patrimonio culturale. Il Gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.