Modica, al via manutenzione illuminazione pubblica

CronacaRagusa

Attività di manutenzione per l'illuminazione pubblica in diverse zone di Modica. Come riferisce l'assessore alle manutenzioni, Piero Armenia, è stata ripristinata la pubblica illuminazione a San Marco Mista, Serrameta, in contrada Serrauccelli, Quartarella-San Giovanni lo Pirato, in via Ferdinando Magellano a Marina di Modica e nella zona ‘Gigi Olivari’. In queste aree, è stata ripristinata la pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei driver e nei prossimi giorni verranno sistemati con nuove armature, gli eventuali corpi ancora non funzionanti. In contrada Bosco, le ‘cavette’ sono in lavorazione e sono in agenda i lavori in tutte le altre aree della città come, ad esempio, contrada Pirato, Michelica, Crocevie, a Zappulla".

