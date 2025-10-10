Galvagno (FdI):'Mio rapporto con Schifani è ben solido'

"Mi dispiace molto da dirigente di FdI che tutti i deputati di Forza Italia, della Lega e della Democrazia cristiana abbiano lasciato da soli - ed ad un triste destino - in aula i deputati di Fratelli d'Italia che hanno difeso, per quello che hanno potuto, gli articoli rimasti nel testo, salvando diverse norme tra cui quella sull'esenzione dei canoni irrigui ma al contempo purtroppo hanno visto bocciare norme che riguardavano proprio gli assessorati di Fratelli d'Italia.

Assistere a dei teatrini comici e surreali come la richiesta di numero legale, fatta da un importante deputato di Forza Italia, fa riflettere.

Probabilmente, se quei deputati che gironzolavano tra i corridoi fossero rientrati, avremmo potuto salvare qualche articolo in più. Insomma, a differenza di ciò che ho letto, il mio rapporto con il presidente della Regione è ben solido, ma se invece in queste ore fosse cambiato, ne prenderò atto solo quando mi verrà manifestato dal diretto interessato". Lo scrive il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, su Facebook, commentando alcuni articoli apparsi sulla stampa dopo quanto avvenuto in Assemblea per la votazione della manovra quater.

"Intanto l'Assemblea regionale siciliana - aggiunge - continua a svolgere il proprio operato nell'interesse della Sicilia e dei siciliani approvando una manovra che aiuta i lavoratori dei consorzi di bonifica, finalmente stabilizzandoli, che incrementa il fondo relativo alla legge "liberi di scegliere", che aiuta la zootecnia e sostiene gli allevatori, che guarda con attenzione ai poveri e mantiene l'impegno con il Comune di Gibellina. Si è inoltre, scongiurata la chiusura dell'Ipab di Paternò (con un emblematico parere dell'assessore all'Economia che si è rimesso all'Aula) e non sono stati dimenticati gli atleti del Comitato Paralimpico, gli Asacom e le misure in favore dei disabili gravissimi".