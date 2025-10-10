Ragusa in Rosa, iniziativa di Lilt ed Ergon per la prevenzione del tumore al seno

Da sabato 11 ottobre a mercoledì 15 ottobre sarà possibile prenotare le visite senologiche gratuite promosse dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Ragusa e da Ergon S.p.A., attraverso l’insegna Interspar, nell’ambito della campagna “Ragusa in Rosa: preveniamo insieme”. Le visite si svolgeranno nei giorni 16 e 17 ottobre presso l’Interspar Le Dune di Ragusa (via Giorgio La Pira 21/23), in un’area riservata all’interno del punto vendita, dove sarà anche possibile ricevere informazioni e consigli utili sulla diagnosi precoce e sui corretti stili di vita.