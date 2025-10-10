ou
ULTIME NOTIZIE

Sicurezza sulla Palermo - Catania, lavori sul viadotto Cinque Archi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ragusa in Rosa, iniziativa di Lilt ed Ergon per la prevenzione del tumore al seno

Ragusa in Rosa, iniziativa di Lilt ed Ergon per la prevenzione del tumore al seno

CulturaRagusa

Da sabato 11 ottobre a mercoledì 15 ottobre sarà possibile prenotare le visite senologiche gratuite promosse dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Ragusa e da Ergon S.p.A., attraverso l’insegna Interspar, nell’ambito della campagna “Ragusa in Rosa: preveniamo insieme”. Le visite si svolgeranno nei giorni 16 e 17 ottobre presso l’Interspar Le Dune di Ragusa (via Giorgio La Pira 21/23), in un’area riservata all’interno del punto vendita, dove sarà anche possibile ricevere informazioni e consigli utili sulla diagnosi precoce e sui corretti stili di vita.

Potrebbero Interessarti