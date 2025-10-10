Pallanuoto, l'Ortigia a casa della Florentia. Il capitano Di Luciano: non sottovalutare l'impegno

Dopo la sconfitta casalinga contro il Quinto, all’esordio stagionale, l’Ortigia lavora duramente per preparare al meglio la prossima importante sfida di campionato. I biancoverdi, domani pomeriggio, alle ore 15.00, alla piscina “Nannini” di Firenze, scenderanno in acqua contro la Rari Nantes Florentia. Un match già cruciale, pur essendo solo la seconda giornata, perché Di Luciano e compagni hanno bisogno di una vittoria e di una prestazione che confermi che, quello con il Quinto, è stato solo un passo falso. Un inciampo dovuto a un approccio sbagliato e a un po’ di emozione e di inesperienza, aspetti che possono investire, specialmente alla prima in casa, una squadra molto giovane e rinnovata quasi per intero. La settimana di lavoro è servita al tecnico Piccardo per analizzare i tanti errori commessi dalla squadra e per intervenire anche sull’aspetto mentale dei suoi ragazzi. Soprattutto è servita per continuare a lavorare sull’intesa e sugli automatismi, elementi che richiedono un tempo fisiologico di rodaggio, considerato che ci sono ben nove giocatori nuovi. I biancoverdi vogliono riscattarsi a Firenze, consapevoli però di trovarsi di fronte a una squadra che farà il suo esordio stagionale davanti al proprio pubblico e che vorrà conquistare i primi tre punti di questo campionato, dopo aver subito una pesante sconfitta contro un avversario fuori portata come il Savona. Il match tra Ortigia e Florentia sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Italia7. (clicca qui).

Alla vigilia, capitan Sebastiano Di Luciano parla della condizione della squadra, sia a livello fisico che mentale: “Questa settimana abbiamo lavorato tanto e bene, soprattutto dal punto di vista atletico e fisico. Abbiamo giocato molto, per cercare di affinare alcuni schemi e per conoscerci meglio, visto che la squadra è cambiata per nove tredicesimi. Quella contro il Quinto è stata una brutta sconfitta, ma secondo me, dal punto di vista mentale, ci servirà a farci comprendere che questo è un campionato difficile e che dovremo affrontare tutte le partite come fossero delle finali, perché si può vincere e perdere con chiunque. Ci ha riportato con i piedi per terra, facendoci capire che dobbiamo partire dalle cose semplici, aiutandoci reciprocamente”.

Il capitano biancoverde presenta il match e l’avversario: “La Florentia è un’ottima squadra, che abbiamo già affrontato a settembre in un torneo a Palermo. quando però, ovviamente, né noi né loro eravamo ancora al 100%. È una formazione che l’anno scorso ha fatto un bel campionato e che, a mio avviso, meritava qualcosa in più. Credo che sia stata un po’ sfortunata in alcuni momenti, altrimenti avrebbe potuto tranquillamente salvarsi senza passare dai play-out. Il loro punto di forza è sicuramente il fatto di aver cambiato poco e di essere rimasta sostanzialmente uguale alla scorsa stagione, quindi hanno schemi collaudati, si conoscono meglio tra loro e sono ben organizzati. Non bisogna commettere l’errore di sottovalutarli, dobbiamo cercare di imporre il nostro ritmo e fare al meglio ciò che abbiamo provato durante la settimana, in modo da portare a casa tre punti da Firenze, che è sempre un campo ostico”.

(foto di Maria Angela Cinardo -Mfsport.net)