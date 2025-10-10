Morto per l'amianto a Palermo, il giudice condanna Fincantieri e Inail

Il tribunale del Lavoro di Palermo ha condannato la Fincantieri e l'Inail per la morte di un ex operaio, causata - secondo il giudice Cinzia Soffientini - dall'esposizione all'amianto ai Cantieri navali di Palermo. Agli eredi di Francesco Paolo R., morto nel 2020 all'eta' di 71 anni, saranno versati 375 mila euro; la vedova avra' pure diritto a un assegno mensile da parte dell'Inail, un vitalizio di 1600 euro al mese legato alla perdita del rapporto parentale. Accolto cosi' il ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Emanuele Greco e Ugo Pecoraro, che hanno assistito la moglie e i tre figli dell'uomo, ucciso da un mesotelioma pleurico, malattia che di regola colpisce chi inala fibre di amianto. Il giudice ha riconosciuto il "danno da malattia professionale" all'operaio, che aveva lavorato nello stabilimento palermitano di Fincantieri dal 1965 al 1998, occupandosi di montaggio, assemblaggio e saldatura all'interno delle navi. Secondo quanto emerso in giudizio, per oltre trent'anni era stato esposto in modo costante e massiccio alle fibre di amianto, materiale allora comunemente utilizzato nella costruzione navale. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un versamento pleurico bilaterale e nel settembre 2020 un mesotelioma pleurico: a ottobre di cinque anni fa il decesso. Secondo i periti nominati dal Tribunale le misure di sicurezza adottate non furono sufficienti a proteggere i dipendenti.