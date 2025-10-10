Sicurezza sulla Palermo - Catania, lavori sul viadotto Cinque Archi

Anas ha consegnato all'impresa esecutrice i lavori di risanamento strutturale e sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Cinque Archi lungo la carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19. I lavori strutturali prevedono la demolizione e ricostruzione delle solette di transizione fra gli impalcati ed il rinforzo di alcune travi ammalorate. Il viadotto è situato fra i km 95,730 e 97,200 della A19, nel territorio di Alimena, in provincia di Palermo. L'importo dell'investimento ammonta a 7 milioni di euro. Questi lavori si aggiungono a quelli previsti nel Piano di ammodernamento della "Palermo-Catania", l'obiettivo di Anas è incrementare ulteriormente il livello di sicurezza dell'autostrada A19.