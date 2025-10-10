ou
ULTIME NOTIZIE

Basket, A2 femminile: compito impegnativo per la Passalacqua Ragusa che rende visita a Trieste

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Sicurezza sulla Palermo - Catania, lavori sul viadotto Cinque Archi

Sicurezza sulla Palermo - Catania, lavori sul viadotto Cinque Archi

CronacaCaltanissettaPalermo

Anas ha consegnato all'impresa esecutrice i lavori di risanamento strutturale e sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Cinque Archi lungo la carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19. I lavori strutturali prevedono la demolizione e ricostruzione delle solette di transizione fra gli impalcati ed il rinforzo di alcune travi ammalorate. Il viadotto è situato fra i km 95,730 e 97,200 della A19, nel territorio di Alimena, in provincia di Palermo. L'importo dell'investimento ammonta a 7 milioni di euro. Questi lavori si aggiungono a quelli previsti nel Piano di ammodernamento della "Palermo-Catania", l'obiettivo di Anas è incrementare ulteriormente il livello di sicurezza dell'autostrada A19.

Potrebbero Interessarti