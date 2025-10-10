Giorgia Meloni: il governo sostiene interventi per le isole minori

Ringrazio il ministro Musumeci per aver voluto promuovere gli Stati generali delle isole minori marine. È la prima volta che un Governo organizza un'iniziativa di questo tipo, interamente dedicata a uno dei meravigliosi tasselli che compongono il mosaico geografico, identitario, culturale, economico e sociale della nostra Nazione.

Il Governo farà tesoro dei contributi e delle proposte che emergeranno dai lavori, perché il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all'insularità e assicurare risposte concrete ai problemi che affrontano i 220 mila italiani che risiedono nei 35 Comuni che insistono in questi territori". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato agli Stati generali Isole minori Marine, in corso a Lipari, nelle Eolie.

"Vivere sulle isole minori nei mesi estivi - ha continuato - non è come viverle per tutto il resto dell'anno. Ciò comporta sacrifici, disagi, rinunce, costi più alti. Non sempre è garantito il diritto alla sanità, all'istruzione e alla mobilità. Il mercato del lavoro risente molto della stagionalità e questo incide su tutti i settori produttivi, particolarmente su quelli tradizionali, come l'agricoltura e la pesca, che rischiano di estinguersi. Fattori che contribuiscono, nel loro complesso, al calo demografico e al progressivo spopolamento di questi territori".

"Lo scenario è chiaro: se questa tendenza non cambierà, da qui ai prossimi 20 anni le isole minori saranno abitate solo durante i mesi estivi. È un'ipotesi che non vogliamo che si realizzi. L'obiettivo di medio e lungo periodo che ci poniamo è quello di fare in modo che le isole minori siano luoghi da vivere tutto l'anno e che i cittadini che vi abitano possano godere degli stessi servizi offerti dalla terraferma. Questo Governo ha avviato i primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture portuali, delle scuole e degli edifici pubblici, destinando alle isole minori oltre cento milioni di euro, con appositi bandi già espletati. Intendiamo proseguire su questa strada e stiamo già lavorando alla definizione di un nuovo provvedimento di sistema, che arriverà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri e che prevede ulteriori risorse finanziarie".