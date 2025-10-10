ou
Basket, A2 femminile: compito impegnativo per la Passalacqua Ragusa che rende visita a Trieste

Incendio all'ospedale Civico di Palermo, fiamme alla centrale elettrica

CronacaPalermo

n incendio è divampato all'ospedale Civico di Palermo nell'area di cantiere dell'impianto che produce contemporaneamente energia elettrica, termica e frigorifera, durante una fase di lavorazione che ha interessato la torre evaporativa esterna alla struttura principale.
L'incendio è stato domato dal servizio antincendio di presidio dell'ospedale e dai vigili del fuoco
I tecnici dei pompieri stanno verificando le cause delle fiamme. "Non sono stati riscontrati danni a persone o cose", dicono dall'azienda ospedaliera.

