Siracusa, Noi Moderati difende il manager della sanità: c'è un cambio di passo

Dopo le recenti dichiarazioni dell’on. Luca Cannata sulla gestione della vicenda Ecomac, il Consigliere Nazionale di Noi Moderati, Peppe Germano, interviene a difesa del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, sottolineando i risultati e la serietà dell’azione amministrativa portata avanti in questi mesi.

“L’attacco dell’on. Cannata è ingiusto e non corrisponde alla realtà dei fatti – dichiara Germano –.La gestione dell’emergenza Ecomac è stata tempestiva, coordinata e trasparente, con il coinvolgimento di Prefettura, ARPA, Vigili del Fuoco e Comuni interessati.

Inoltre il coordinamento dei tavoli tecnici del Prefetto è stato a garanzia del lavoro di tutte le istituzioni. Pertanto mi auguro che l’on. Cannata non voglia mettere in discussione anche il lavoro egregiamente condotto dalla prefettura.

Il Direttore Caltagirone ha guidato un’azione chiara e documentata, nel pieno rispetto del principio di precauzione e della salute pubblica.”

Germano ricorda come, sotto la guida di Caltagirone, l’ASP di Siracusa abbia avviato un percorso di rinnovamento concreto: attivazione di ambulatori di prossimità per le fasce più deboli; maggiore dialogo con i cittadini e con i sindaci del territorio; trasparenza amministrativa e tracciabilità delle decisioni; iniziative di umanizzazione della sanità pubblica, con l’impegno a “non lasciare nessun cittadino insoddisfatto”. “Oggi l’ASP di Siracusa sta dimostrando di voler cambiare passo rispetto al passato – prosegue Germano –. Per questo chiediamo che il dibattito politico resti sul piano del merito, evitando toni strumentali. Le verifiche e le ispezioni sono sempre utili, ma vanno condotte sui fatti e non su dichiarazioni a caldo.” Conclude Germano: “Noi Moderati sosteniamo chi lavora con serietà per migliorare la sanità pubblica e restituire fiducia ai cittadini.

La salute non è terreno di scontro politico, ma di responsabilità condivisa.”