Cosenza, presentato il programma della nuova stagione del Teatro Rendano

Parte il nuovo progetto per il Teatro Rendano di Cosenza come Polo culturale espanso, finalizzato anche alla creazione di un brand culturale identitario che sia riconoscibile per una rinnovata visione, strategia e narrazione della massima istituzione culturale della città.

Il progetto, che abbraccia il triennio 2025/2027, è non solo volto a dare un'attenzione particolare al territorio, in una dimensione globale, ma anche alla tradizione dei repertori e allestimenti, in una logica di creatività che guarda alla contemporaneità emergente e di nuova generazione.

Un percorso in cui gli obiettivi sono molteplici e vanno dalla fidelizzazione di nuovo pubblico all'azione di consolidamento della centralità del teatro come punto di riferimento artistico-musicale dell'intera regione. Sono queste le direttrici lungo le quali si muove il nuovo corso del Rendano, il cui primo atto sarà il 19 ottobre, alle 18, la rappresentazione del "Bolero di Ravel.

Il programma è stato presentato, insieme al progetto triennale, nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco Franz Caruso; il nuovo direttore artistico del progetto di sviluppo del Rendano, Chiara Giordano; la consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza; il maestro Francesco Perri, direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Bruzia, e il dirigente del settore cultura del Comune, Giuseppe Bruno.

Il sindaco Caruso, nel suo intervento, ha definito il teatro Rendano "una delle realtà più preziose della città e della regione". Caruso ha annunciato "il nuovo progetto di sviluppo per il teatro che abbiamo l'onore e onere di gestire. Un'azione articolata che, lungo il triennio 2025 - 2027, attraverso una nuova visione, una nuova strategia e una nuova narrazione, ha l'ambizione di rendere il Teatro Rendano all'altezza delle sfide culturali del nostro tempo, ma anche competitivo nello scenario italiano e magari anche oltre. Un percorso che unisce tradizione e innovazione, apertura a nuovi linguaggi, collaborazioni e pubblici, senza mai perdere di vista la grande identità storica del nostro teatro. La vera forza della stagione risiede nella capacità di vivere il teatro come un ecosistema culturale, non solo come palcoscenico". Accanto agli spettacoli, infatti, il progetto prevede un corposo programma di attività collaterali, progetti speciali e campagne: progetti per i giovani, per le scuole, per le famiglie; eventi tematici multidisciplinari che intrecciano arte, letteratura, cinema e nuovi linguaggi; eventi diffusi in città, per portare il teatro fuori dal teatro, nei quartieri e negli spazi urbani, trasformando la cultura in una esperienza condivisa. "Il Rendano - ha detto ancora il sindaco Caruso - si consolida così come polo culturale strategico per la nostra comunità e per l'intera regione, con il sostegno del Ministero. Peraltro il progetto intende anche sviluppare le condizioni per intercettare nuove risorse economiche, auspicabilmente anche private attraverso l'art Bonus governativo. L'obiettivo é fare del Rendano un luogo che appartenga a tutti, che parli alle nuove generazioni, che stimoli la creatività e che continui a essere un orgoglio per la città, ma anche un brand culturale di riferimento per la comunità artistica italiana, e una casa per chiunque ami arte e cultura. Occorre, inoltre, fare tornare al Rendano il pubblico non solo locale, ma anche sovra regionale e, perché no, da fuori nazione, al quale poter offrire l'intera esperienza di una città viva, propositiva, bella, di valore. Perché investire nella cultura significa investire nel futuro, nella bellezza, nella crescita sociale e civile. Oggi, dal Comune parte ufficialmente un nuovo racconto del Teatro Rendano: un racconto di identità, talento e comunità, un racconto che ci riguarda tutti, perché il teatro, come la città, vive e cresce solo se è condiviso".