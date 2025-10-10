Scoperta piantagione di canapa, 3 arresti nel Reggino

carabinieri hanno scoperto una piantagione di canapa indiana a San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, arrestando tre persone, che sono state poste ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica.

Il ritrovamento è frutto di un'operazione congiunta condotta dai militari delle Stazioni di Laureana di Borrello e Serrata, con il supporto dei colleghi dello Squadrone eliportato "Cacciatori Calabria".

La piantagione è stata individuata tra la fitta vegetazione di un'area impervia e difficilmente accessibile.

L'indagine che ha portato al ritrovamento della piantagione é stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi.

Una delle persone che curavano la coltivazione è stata bloccata dai carabinieri mentre tentava di fuggire.

I militari hanno poi arrestato altre due persone, accusate dello stesso reato contestato alla prima, produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Uno dei tre arrestati, bloccato mentre era alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare contenente chat e contatti legati all'acquisto online di semi di cannabis, con messaggi relativi a ordini e pagamenti.