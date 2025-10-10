ou
Basket, A2 femminile: compito impegnativo per la Passalacqua Ragusa che rende visita a Trieste

Maltrattamenti in famiglia, un arresto a Bovalino

Altro sud

La Polizia ha arrestato a Bovalino un uomo di 50 anni di nazionalità marocchina con l'accusa di avere messo in atto reiterati maltrattamenti ai danni dei familiari.
L'arresto è stato fatto dal personale del Commissariato di Bovalino in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Locri su richiesta della Procura della Repubblica.
"L'attività investigativa - riferisce una nota stampa - ha consentito di ricostruire un quadro di violenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo, con gravi ripercussioni sui familiari coinvolti".
"La Polizia di Stato - si afferma nello stesso comunicato - ribadisce il proprio impegno costante nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica e rinnova l'invito a tutte le persone che si trovano in situazioni di pericolo a non esitare nel chiedere aiuto.
È possibile contattare il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, oppure rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio, dove personale qualificato offre supporto psicologico, legale e assistenza immediata.
La tutela delle vittime è una priorità assoluta e ogni segnalazione può fare la differenza".

