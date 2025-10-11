Calcio, Promozione: il Frigintini cerca riscatto col Canicattini

Archiviata la pesante sconfitta nel derby con il Pro Ragusa, il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa torna in campo al “Vincenzo Barone”, dove domenica pomeriggio alle 15,30 per la terza giornata del girone D del campionato di Promozione i rossoblu riceveranno la visita del Città di Canicattini. Caruso e compagni, in settimana, si sono allenati con determinazione e con la consapevolezza di dover dare sempre il massimo in un campionato molto duro, dove al minimo errore paghi dazio. È successo alla prima casalinga con il Priolo ed è avvenuto anche sabato scorso al “Biazzo” di Ragusa, dove nella prima frazione di gioco la squadra ha tenuto botta ai più quotati avversari, ma è stata punita oltremisura da errori che l'undici modicano ha pagato a caro prezzo. Domenica, al “Barone” è attesa la reazione della squadra che in settimana ha lavorato sodo affinchè questa reazione arrivi, anche se dall'altra parte del campo ci sarà un Città di Canicattini con il dente avvelenato dopo il pesante k0 subito in casa per mano della “corazzata” Akragas che si è imposta con un poker di reti in casa della formazione “canarina”.