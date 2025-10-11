ou
ULTIME NOTIZIE

Tumori femminili, screening gratuito dell'Asp di Palermo

Form di ricerca

Macron non molla e rinomina Lecornu premier: carta bianca per il bis

Fatti&Notizie

Macron ha nuovamente nominato Sébastien Lecornu come primoministro, dandogli carta bianca per formare un nuovo governo."Accetto per dovere la missione affidatami dal presidente dellaRepubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia diun budget entro fine anno e di affrontare i problemi quotidianidei nostri connazionali', ha scritto Lecornu su X subito dopo lariconferma a Matignon. Il partito socialista: "Nessun accordocon Lecornu su una non-censura, né "alcuna assicurazione ogaranzia" sulle sue richieste. Una larghissima maggioranza deideputati Républicains si è pronunciata per il "sostegno" aLecornu mentre per Marine Le Pen "la sfiducia è d'obbligo e loscioglimento dell'Assemblea Nazionale è più che maiinevitabile"

