ou
ULTIME NOTIZIE

Tumori femminili, screening gratuito dell'Asp di Palermo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Spaccio di sostanze stupefacenti, 5 arresti ad Adrano: tre in carcere

Spaccio di sostanze stupefacenti, 5 arresti ad Adrano: tre in carcere

CronacaCatania

Cinque persone sono state arrestate dalla squadra mobile della Questura di Catania e dal commissariato di Adrano per spaccio di sostanze stupefacenti pluriaggravato.
Nei loro confronti la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa del gip su richiesta della Dda etnea.
Angelo Armenia, di 22 anni, Alfio Milazzo, di 21, e Dario Scalisi, di 27, sono stati condotti in carcere; mentre sono stati posti ai domiciliari Pietro Bonaventura, di 21 anni, e Carmelo Rosano, di 28, quest'ultimo con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico.
L'operazione fa seguito al blitz 'Primus 2' che ha portato all'esecuzione di 10 fermi disposti dalla Procura e all'emissione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 14 indagati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione abusiva di armi.
Reati aggravati dall'essere stati commessi con il metodo mafioso e per agevolare il clan Scalisi di Adrano.

Potrebbero Interessarti