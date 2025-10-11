Isole Minori, il vice ministro Rixi: "Dobbiamo cambiare il naviglio"

"È evidente che noi dobbiamo cambiare il naviglio. Ma se creiamo delle flotte che sono in grado di muoversi anche con mare a forza 6 o 7 però poi non sono in grado di attraccare con mare a forza 5, capite che non risolviamo il problema. Abbiamo bisogno di generare competitività, ma dobbiamo anche rivedere la flotta traghetti che è la più numerosa al mondo e contemporaneamente una delle più complesse, variegate e in molti casi datate". Così Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture e trasporti, intervenendo agli "Stati Generali Isole Minori Marine" in corso a Lipari. Secondo il viceministro "oggi il 55% degli approdi delle isole minori non è in grado di far attraccare una nave con mare a forza 5, ovvero mare agitato con onde intorno ai 2,5 metri".

"Dobbiamo trovare il modo di individuare approdi che in qualche modo abbiano dei coefficienti standard (capacità di rifornimento, altezza della banchina, protezione a mare…). Non possiamo avere ogni singola isola dove puoi andare solo con qualche tipologia di imbarcazione perché altre non ci possono andare. Questo aumenta enormemente i costi della filiera del trasporto e fa aumentare anche il costo del trasporto".

Così Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture e trasporti, intervenendo agli "Stati Generali Isole Minori Marine" in corso a Lipari.