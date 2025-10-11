Risiko, finale regionale si disputa a San Cataldo

Sono 32 i giocatori che domani parteciperanno alla finale del campionato regionale di 'Risiko' Sicilia 2025, con 4 turni di gioco nella "Nuova Locanda" di San Cataldo (Caltanissetta).

Due turni di qualificazioni per tutti al termine dei quali, in base alla classifica originata dai risultati delle prime due partite, sarà decretato un finalista diretto e poi 3 semifinali con 12 giocatori suddivisi in tavoli da quattro che si sfideranno nel terzo turno di gioco.

I tre vincitori delle semifinali raggiungeranno il finalista diretto nell'ultima partita che eleggerà, il nuovo campione regionale di "Risiko" dell'Isola, tornato in Sicilia da 2019 quando si è disputato l'ultima finale regionale di questo torneo.

In Sicilia sono presenti sette club ufficiali: a Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Acireale, Siracusa e San Cataldo.

"Il movimento del Risiko ufficiale in Sicilia - spiega Alessio Sansoni, referente del club "Il Pifferaio" di San Cataldo, che organizza la finale - è molto ricco di appassionati che si spostano sul territorio nel corso dei vari tornei organizzati dai vari club, ma è parte dell'ancora più coinvolgente e appassionante movimento, con la presenza di 33 club ufficiali in Italia, che organizzano nel corso dell'anno vari tornei come master, raduni e open, e una volta l'anno si sfidano in un campionato nazionale a squadre per eleggere il club di Risiko più forte d'Italia".

Quest'anno il campionato a squadre si svolgerà a Bergamo dal 7 al 9 novembre.