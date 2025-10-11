Minacce e violenze per avere terreni gratis, padre e figlio presi a Tortorici

Con minacce e violenze avrebbero cercato di ottenere gratuitamente dei terreni confinanti. Adesso per un uomo di 64 anni e i suoi figli di 39 e 34 anni, tutti pregiudicati e residenti nel comune di Tortorici (Messina), sono scattate le manette. I carabinieri della Compagnia di Sant'Agata di Militello, infatti, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip di Patti su richiesta della locale Procura. Sono accusati, a vario titolo, di tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti commessi tra novembre 2024 e febbraio 2025. Le indagini, coordinate dalla Procura di Patti diretta da Angelo Vittorio Cavallo, sono scattate dopo la denuncia, presentata a novembre 2024, da due proprietari terrieri di Tortorici. Le vittime riferirono di essere state oggetto di reiterate minacce e aggressioni fisiche e verbali da parte degli indagati, che avevano da poco acquistato un terreno confinante con il loro. Dalle indagini è emerso che le intimidazioni erano finalizzate a ottenere, senza alcun titolo legittimo, la cessione gratuita di porzioni di terreno utili ad ampliare una strada vicinale a uso pubblico esistente da quasi un secolo. A causa delle continue pressioni e nel timore di ulteriori ritorsioni, i due abbandonarono le loro proprietà. Durante le indagini, inoltre, i carabinieri hanno accertato che i due fratello, già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, si erano resi protagonisti anche di attività di traffico di sostanze stupefacenti. Nel febbraio 2025 i militari hanno documentato un loro spostamento nella provincia di Catania per acquistare un ingente quantitativo di droga. Nella loro auto, intercettata e bloccata dopo un breve inseguimento, durante il quale uno dei fratelli aveva tentato di sottrarsi all'alt, i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 500 grammi di cocaina e 7 grammi di marijuana, destinati allo spaccio nell'area dei Nebrodi. Il 39enne è stato arrestato in flagranza e, a seguito dell'udienza di convalida, sottoposto agli arresti domiciliari; il fratello 34enne è stato raggiunto oggi dallo stesso provvedimento cautelare.