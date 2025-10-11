ou
Tumori femminili, screening gratuito dell'Asp di Palermo

Abbandona rifiuti in strada, denunciato a Niscemi

CronacaCaltanissetta

Un 45enne è stato denunciato dai carabinieri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per abbandono di rifiuti non pericolosi. Nei giorni scorsi i militari, durante un servizio di controllo lungo la strada provinciale 10, hanno sorpreso l'uomo mentre lanciava un sacco con rifiuti solidi urbani in un'area di sosta a margine della carreggiata. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, le pene previste per l'abbandono di rifiuti sono state notevolmente inasprite, con sanzioni amministrative comprese tra 1.500 e 18.000 euro, oltre il ritiro della patente di guida e, nei casi più gravi, è previsto anche il sequestro del veicolo utilizzato per commettere la violazione.

