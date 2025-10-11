Tumori femminili, screening gratuito dell'Asp di Palermo

Dopo la 'Notte della Prevenzione', che ha visto centinaia di donne partecipare alle iniziative dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, prosegue l'impegno dell'Asp per la diagnosi precoce dei tumori femminili con una nuova apertura straordinaria. Domani, domenica 12 ottobre, gli ambulatori di città e provincia saranno operativi, dalle 8.30 alle 16.30, per offrire (come sempre per gli screening ) gratuitamente mammografie, pap test, hpv test e la distribuzione dei sof test per lo screening del tumore del colon retto. Le attività, dedicate alle donne tra i 50 e i 69 anni (per la mammografia) e tra i 25 e i 64 anni (per pap test e hpv test), rientrano nel calendario dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore della mammella, e nella strategia aziendale volta a rendere la prevenzione più accessibile e diffusa sul territorio. Domani sarà possibile effettuare gratuitamente gli screening del tumore della mammella al Pta Albanese di Palermo; al Poliambulatorio di Bagheria; all'ex ospedale Santo Spirito di Carini; al Civico di Partinico; al Cimino di Termini Imerese; a Villa delle Ginestre di Palermo; all'ex Ipai di via Carmelo Onorato a Palermo. Per lo screening del tumore del collo dell'utero (pap test e hpv test) i centri aperti saranno: centro screening Arenella - Pta Albanese; ex Ipai in via Carmelo Onorato a Palermo. Sarà, inoltre, possibile ritirare il sof test per la prevenzione del tumore del colon retto al Pta Albanese e a Villa delle Ginestre. "Dopo la straordinaria partecipazione registrata nella 'Notte della Prevenzione', vogliamo dare continuità alle iniziative nel fine settimana - ha detto il direttore sanitario dell'Asp di Palermo, Antonino Levita -. Le aperture domenicali permettono a chi lavora o ha impegni familiari durante la settimana di accedere agli screening in orari più flessibili. È un modo concreto di essere vicini ai cittadini e di trasformare la prevenzione in un gesto semplice e alla portata di tutti". Le giornate dell'Ottobre Rosa proseguiranno per tutto il mese con ulteriori aperture domenicali il 19 e 26 ottobre.