La pagina Risan All News in costante crescita nel 2025

Il Catania non tradisce il pronostico e vince in trasferta: 3 gol al Giugliano

SportCatania

Il Catania mostra i muscoli al Giugliano e lo fa al termine di un partita impeccabile, dove i rossazzurri non sbagliano una mossa anzi battono per tre volte la porta difesa da Russo. Gli etnei sul campo ospite mettono subito in chiaro le proprie intenzioni. Dopo 4 minuti di gioco ci pensa Lunetta a sbloccare il risultato. Per il bomber è la sesta rete in campionato. Il giocatore calcia di sinistro e la sfera si insacca sotto la traversa. E' timida la reazione dei padroni di casa ed il Catania si affida a micidiali ripartenze. I rossazurri vicini al raddoppio con Forte che si trova a tute per tu con Russo. Prima del raddoppio, Cicerelli timbra la traversa. Forte al 32' non sbaglia e raddoppia per il Catania.
Nel secondo tempo gli etnei controllano agevolmente la partita e prima del triplice fischio, trova il terzo gol con Jimenez ( 43'). Rossazzurri secondi in classifica almeno per un giorno.

