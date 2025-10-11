Siracusa se ancora ci sei batti un colpo contro il Sorrento, stop alle umiliazioni

Orgoglio e determinazione. E' quello che serve al Siracusa per evitare di essere umiliato da troppe domeniche.L'avversario che domani si presenta al De Simone (Ore 14,30) è il Sorrento, formazione non irresistibile, ma sicuramente più attrezzata degli azzurri. Se non c'è ancora aria di contestazione aperta da parte degli sportivi siracusani, poco ci manca. Su otto partite disputate il Siracusa ne ha perse 7 ed una sola vittoria contro il Potenza. Sui social indice puntato sul presidente Alessandro Ricci, che sta sprecando i sacrifici della passata stagione e qulcuno scrive: "La peggiore squadra del Siracusa tra i professionisti". Tutto questo non incoraggia le prestazioni degli azzurri, già con limiti individuali per la categoria in cui militano. Il tecnico Marco Turati dice di avere trascorso una brutta settimana, dopo il ko nel derby di Catania. E se lui alle dimissioni non ci pensa ( è legato da un contratto triennale) non ci pensa neppure la società a sollevarlo dall'incarico, anche per dare una scossa all'ambiente. Turati tira avanti per la propria stra. "Domani ci aspetta una partita molto battagliera e vogliamo rimediare a quello che abbiamo fatto la scorsa settimana. Io - aggiunge Turati - è una settimana che sto veramente male, ho torchiato i ragazzi perchè debbono ritrovare quella spavalderia e voglia di dominare l'avversario cosa che non abbiamo fatto a Catania, ma nelle precedenti partite. Serve ricompattare il nostro pubblico e ridare fiducia ai nostri tifosi".