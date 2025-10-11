Palmi, maltrattamenti alla convivente: divieto di avvicinamento

La Polizia di Stato ha eseguito un divieto di avvicinamento a carico di un uomo accusato di maltrattamenti ai danni della convivente.

Il provvedimento, emesso dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, é stato eseguito dal personale dei Commissariati di Cittanova e di Polistena.

Le indagini, avviate dopo la denuncia presentata dalla donna, hanno consentito di ricostruire, secondo quanto riferisce in una nota stampa la Polizia, "un quadro grave e allarmante di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi messi in atto dall'uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia".