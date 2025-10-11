ou
ULTIME NOTIZIE

La pagina Risan All News in costante crescita nel 2025

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Palmi, maltrattamenti alla convivente: divieto di avvicinamento

Palmi, maltrattamenti alla convivente: divieto di avvicinamento

Altro sud

La Polizia di Stato ha eseguito un divieto di avvicinamento a carico di un uomo accusato di maltrattamenti ai danni della convivente.
Il provvedimento, emesso dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, é stato eseguito dal personale dei Commissariati di Cittanova e di Polistena.
Le indagini, avviate dopo la denuncia presentata dalla donna, hanno consentito di ricostruire, secondo quanto riferisce in una nota stampa la Polizia, "un quadro grave e allarmante di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi messi in atto dall'uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia".

Potrebbero Interessarti